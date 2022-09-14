Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 14 вересня, будуть зіграні 9 матчів 2-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV
Ліга чемпіонів
2-й тур
14 вересня
Група A
22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Наполі" (Італія)
Група E
19:45 "Мілан" (Італія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)
22:00 "Челсі" (Англія) - "Зальцбург" (Австрія)
Група F
19:45 "Шахтар" (Україна) - "Селтік" (Шотландія)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Лейпциг" (Німеччина)
Група G
22:00 "Копенгаген" (Данія) - "Севілья" (Іспанія)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
Група H
22:00 "Макабі" (Хайфа, Ізраїль) - ПСЖ (Франція)
22:00 "Ювентус" (Італія) - "Бенфіка" (Португалія)
- 6 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
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