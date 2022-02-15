Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка
Сьогодні, 15 лютого, будуть зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українські глядачі зможуть переглянути всі матчі Ліги чемпіонів на медіасервісі Megogo.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
15 лютого
22:00 ПСЖ (Франція) - "Реал" (Іспанія)
22:00 "Спортінг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
- 14 лютого стало відомо, що УЄФА поки не планує переносити фінал Ліги чемпіонів, який цьогоріч повинен пройти у російському Санкт-Петербурзі.
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