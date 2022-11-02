Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 6-му турі 2 листопада "Шахтар" зіграє у Варшаві проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

Після 5 турів український клуб має 6 очок та посідає у групі F третє місце. Іспанський "Реал" з 10 балами лідирує, "Лейпциг" з 9 очками - другий. Шотландський "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.

Ліга чемпіонів

6-й тур

2 листопада

Група E

22:00 - "Челсі" (Англія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)

22:00 - "Мілан" (Італія) - "Зальцбург" (Австрія)

Група F

19:45 - "Шахтар" (Україна) - "Лейпциг" (Німеччина)

19:45 - "Реал" (Іспанія) - "Селтік" (Шотландія)

Група G

22:00 - "Манчестер Сіті" (Англія) - "Севілья" (Іспанія)

22:00 - "Копенгаген" (Данія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)

Група H

22:00 - "Ювентус" (Італія) - "ПСЖ" (Франція)

22:00 - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Бенфіка" (Португалія)

Трансляція - Megogo

У вівторок, 1 листопада, в центральному матчі вечора Ліги чемпіонів німецька "Баварія" виявилась сильнішою за італійський "Інтер".

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