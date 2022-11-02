Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 2 листопада
У середу, 2 листопада, будуть зіграні фінальні 8 матчів групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 6-му турі 2 листопада "Шахтар" зіграє у Варшаві проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.
Після 5 турів український клуб має 6 очок та посідає у групі F третє місце. Іспанський "Реал" з 10 балами лідирує, "Лейпциг" з 9 очками - другий. Шотландський "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.
Ліга чемпіонів
6-й тур
2 листопада
Група E
22:00 - "Челсі" (Англія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)
22:00 - "Мілан" (Італія) - "Зальцбург" (Австрія)
Група F
19:45 - "Шахтар" (Україна) - "Лейпциг" (Німеччина)
19:45 - "Реал" (Іспанія) - "Селтік" (Шотландія)
Група G
22:00 - "Манчестер Сіті" (Англія) - "Севілья" (Іспанія)
22:00 - "Копенгаген" (Данія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
Група H
22:00 - "Ювентус" (Італія) - "ПСЖ" (Франція)
22:00 - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Бенфіка" (Португалія)
Трансляція - Megogo
- У вівторок, 1 листопада, в центральному матчі вечора Ліги чемпіонів німецька "Баварія" виявилась сильнішою за італійський "Інтер".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе