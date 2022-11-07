Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час жеребкування у Ньоні (Швейцарія) команди, які фінішували на груповому раунді першими у своїх групах потрапили до першого кошика, клуби які стали другими - до другого.

Кошик 1: "Наполі" (Італія), "Порту" (Португалія), "Баварія" (Німеччина), "Тоттенгем" (Англія), "Челсі" (Англія), "Реал" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Бенфіка" (Португалія)

Кошик 2: "Ліверпуль" (Англія), "Брюгге" (Бельгія), "Інтер" (Італія), "Айнтрахт" (Німеччина), "Мілан" (Італія), "Лейпциг" (Німеччина), "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), ПСЖ (Франція)

Команди з однієї країни та клуби, які грали в одній групі, не могли зустрітися у 1/8 фіналу.

У підсумку сформувалися наступні пари:

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

"Лейпциг" - "Манчестер Сіті"

"Брюгге" - "Бенфіка"

"Ліверпуль" - "Реал"

"Мілан" - "Тоттенгем"

"Айнтрахт" - "Наполі"

"Борусія" - "Челсі"

"Інтер" - "Порту"

ПСЖ - "Баварія"

Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 14, 15, 21 та 22 лютого 2023 року, повторні - 7, 8, 14 та 15 березня.

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