Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
У понеділок 7 листопада відбулося жеребкування першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час жеребкування у Ньоні (Швейцарія) команди, які фінішували на груповому раунді першими у своїх групах потрапили до першого кошика, клуби які стали другими - до другого.
Кошик 1: "Наполі" (Італія), "Порту" (Португалія), "Баварія" (Німеччина), "Тоттенгем" (Англія), "Челсі" (Англія), "Реал" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Бенфіка" (Португалія)
Кошик 2: "Ліверпуль" (Англія), "Брюгге" (Бельгія), "Інтер" (Італія), "Айнтрахт" (Німеччина), "Мілан" (Італія), "Лейпциг" (Німеччина), "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), ПСЖ (Франція)
Команди з однієї країни та клуби, які грали в одній групі, не могли зустрітися у 1/8 фіналу.
У підсумку сформувалися наступні пари:
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
"Лейпциг" - "Манчестер Сіті"
"Брюгге" - "Бенфіка"
"Ліверпуль" - "Реал"
"Мілан" - "Тоттенгем"
"Айнтрахт" - "Наполі"
"Борусія" - "Челсі"
"Інтер" - "Порту"
ПСЖ - "Баварія"
Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 14, 15, 21 та 22 лютого 2023 року, повторні - 7, 8, 14 та 15 березня.
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