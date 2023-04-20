Ліга чемпіонів: визначились півфінальні пари
У вівторок, 9 травня, буде зіграний перший півфінальний матч Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій півфінальній парі за вихід у фінал боротиметься мадридський "Реал" та англійський "Манчестер Сіті".
Також на нас чекає протистояння італійців - "Мілан" проти "Інтера".
Півфінали будуть зіграні 9/10 і 16/17 травня.
Фінал запланований на 10 червня і пройде у Стамбулі.
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