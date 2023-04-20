Ліга чемпіонів: визначились півфінальні пари

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій півфінальній парі за вихід у фінал боротиметься мадридський "Реал" та англійський "Манчестер Сіті".

Також на нас чекає протистояння італійців - "Мілан" проти "Інтера".

Півфінали будуть зіграні 9/10 і 16/17 травня.

Фінал запланований на 10 червня і пройде у Стамбулі.