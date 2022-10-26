Про це повідомляє Еспресо.TV.

За підсумками матчів, які відбулися 25 жовтня, місце у плей-офф собі забезпечили німецька "Борусія" з Дортмунду, французький ПСЖ, португальська "Бенфіка" та англійський "Челсі".

Раніше до 1/8 фіналу вийшли італійський "Наполі", бельгійський "Брюгге", англійський "Манчестер Сіті" та іспанський "Реал", який виступає в одній групі з "Шахтарем".

Після 5 турів український клуб має 6 очок та посідає у групі F третє місце. "Реал" з 10 балами лідирує, німецький "Лейпциг" з 9 очками - другий. Шотландський "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.

У 6-му турі 2 листопада "Шахтар" зіграє проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".

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