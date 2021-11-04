Ліга чемпіонів: Які результати врятують "Динамо" та "Шахтар" від вильоту з єврокубків
"Динамо" та "Шахтарю" потрібно перемагати у двох заключних турах Ліги чемпіонів, аби взимку продовжити боротьбу у плей-офф єврокубків
Про це повідомляє SportArena.
"Шахтар" перед двома вирішальними матчами ЛЧ має 1 очко та займає у групі D останнє місце. Очолює турнірну таблицю іспанський "Реал", в якого 9 очок. В італійського "Інтера" 7 пунктів, у "Шерифа" з Молдови - 6.
Перемоги над "Шерифом" та "Інтером" можуть вивести "Шахтар" до плей-офф Ліги чемпіонів. Щоправда, за умови, що італійський та молдовський клуби програють "Реалу", або тираспольці поділять очки з мадридцями, а "Шахтарю" поступляться з різницею в три та більше м'ячів.
Для того, аби посісти третє місце та потрапити до плей-офф Ліги Європи, "Шахтарю" вистачить перемог над "Інтером" та "Шерифом".
Якщо донеччани втратять очки у будь-якому з цих матчів то взагалі вилетять з єврокубків.
"Динамо" перед двома заключними турами ЛЧ з 1 очком залишилося на останній позиції в групі E. Іспанська "Барселона" з 6 пунктами займає другу позицію. Лідирує з 12 балами німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" з 4 очками перебуває на третій сходинці.
Щоб вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів киянам треба перемагати вдома "Баварію" та вигравати у гостях у "Бенфіки". Щоправда, навіть двох перемог для виходу в плей-офф ЛЧ динамівцям може не вистачити, якщо "Барселона" в одному з двох матчів, що залишилися – проти лісабонців та мюнхенців – візьме хоча б 1 пункт. У такому разі, при однаковій кількості очок каталонці матимуть перевагу над киянами за особистими зустрічами.
Для виходу до Ліги Європи команді Мірчі Луческу може вистачити нічиєї з "Баварією" та перемоги над "Бенфікою". У такому випадку "Динамо" потрібно сподіватися, що "Барселона" відбере очки у лісабонців.
При цьому, динамівці взагалі позбудуться шансів на продовження боротьби у єврокубках уже після 5-го туру. Це станеться, якщо вони програють "Баварії", а "Бенфіка" набере хоча б 1 очок у грі з "Барселоною".
- Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".
- 3 листопада донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".
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