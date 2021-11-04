Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки від "Реала"
Донецький "Шахтар" займає останнє місце в таблиці групи D після 4-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.
"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада.
- 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".
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