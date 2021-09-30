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Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після ганебної поразки від "Баварії"

30 вересня, 2021 четвер
00:09
Спорт Віктор Циганков

Після 2-х матчів групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" займає третє місце в квартеті E

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.

Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.  

У 3-му турі, 20 жовтня, "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.

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