Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після ганебної поразки від "Баварії"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.



Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.



У 3-му турі, 20 жовтня, "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.





29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося у гостях мюнхенській "Баварії.

У центральному матчі середи туринський "Ювентус" переміг лондонський "Челсі" в Лізі чемпіонів

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