Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" після 1-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У групі з "Шахтарем" і "Шерифом" в цій Лізі чемпіонів виступають "Інтер" та "Реал". Після 1-го туру молдавани очолили турнірну таблицю квартету D. Слідом йде мадридський "Реал", в обох команд по 3 бали.



"Інтер" та "Шахтар" ділять в таблиці 3-4 місце. У них по 0 балів.



У 2-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться з "Інтером". Матч відбудеться 28 вересня. На "Реал" чекає поєдинок проти "Шерифа" Юрія Вернидуба.





15 вересня у першому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.

В одному з центральних матчів 1-го тура Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг міланський "Інтер". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb