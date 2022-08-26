Ліга Європи: де та коли дивитись жеребкування турніру, в якому зіграє "Динамо"
Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи, в якому цьогоріч зіграє київське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Початок трансляції жеребкування Ліги Європи запланований на 13:45. Транслятором події стане Megogo та офіційний сайт УЄФА.
Єдиний представник України в ЛЄ цьогоріч - київське "Динамо". На жеребкуванні українці будуть у першому кошику та уникнуть матчів з найсильнішими суперниками.
Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.
Жеребкування Ліги Європи
1-й кошик: "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лаціо", "Брага", "Црвена Звезда", "Динамо", "Олімпіакос".
2-й кошик: "Феєнорд", ПСВ, "Ренн", "Монако", "Реал Сосьєдад", "Карабах", "Мальме", "Лудогорець".
3-й кошик: "Фенербахче", "Шериф", "Бетіс", "Міттьюланд", "Буде-Глімт", "Ференцварош", "Уніон" Берлін, "Фрайбург".
4-й кошик: "Трабзонспор", "Нант", ГІК, "Штурм", АЕК Ларнака, "Омонія", "Цюрих", "Юніон".
- 25 серпня у другому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпрському "АЕК Ларнака" та вилетів з турніру.
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