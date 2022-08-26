Про це повідомляє Еспресо.TV.

Початок трансляції жеребкування Ліги Європи запланований на 13:45. Транслятором події стане Megogo та офіційний сайт УЄФА.

Єдиний представник України в ЛЄ цьогоріч - київське "Динамо". На жеребкуванні українці будуть у першому кошику та уникнуть матчів з найсильнішими суперниками.

Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.

Жеребкування Ліги Європи

1-й кошик: "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лаціо", "Брага", "Црвена Звезда", "Динамо", "Олімпіакос".

2-й кошик: "Феєнорд", ПСВ, "Ренн", "Монако", "Реал Сосьєдад", "Карабах", "Мальме", "Лудогорець".

3-й кошик: "Фенербахче", "Шериф", "Бетіс", "Міттьюланд", "Буде-Глімт", "Ференцварош", "Уніон" Берлін, "Фрайбург".

4-й кошик: "Трабзонспор", "Нант", ГІК, "Штурм", АЕК Ларнака, "Омонія", "Цюрих", "Юніон".

25 серпня у другому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпрському "АЕК Ларнака" та вилетів з турніру.

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