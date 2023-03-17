Ліга Європи: результати всіх матчів 16 березня. Хто вийшов у чвертьфінал
У четвер, 16 березня, були зіграні заключні матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі Ліги Європи зіграє "Манчестер Юнайтед", "Феєнорд", "Севілья", "Ювентус", "Спортінг", "Рома", "Уніон СЖ" та "Баєр".
Жеребкування чвертьфіналу ЛЄ пройде сьогодні, 17 березня.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Повторні матчі
16 березня
"Бетіс" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) 0:1
Гол: Рашфорд, 56
Перший матч - 1:4
"Феєнорд" (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна) 7:1
Голи: Хіменес, 9, Кокджу, 24, 38 (пен.), Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данілу, 67 - Келсі, 87
Перший матч - 1:1
"Фенербахче" (Туреччина) - "Севілья" (Іспанія) 1:0
Гол: Валенсія, 41 (пен.)
Перший матч - 0:2
"Фрайбург" (Німеччина) - "Ювентус" (Італія) 0:2
Голи: Влахович, 45 (пен.), К'єза, 90+5
Перший матч - 0:1
"Арсенал" (Англія) - "Спортінг" (Португалія) 1:1 (Серія пенальті - 3:5)
Голи: Джака, 19 - Гонсалвеш, 82
Перший матч - 2:2
"Сосьєдад" (Іспанія) - "Рома" (Італія) 0:0
Перший матч - 0:2
"Уніон Рояль СЖ" (Бельгія) - "Уніон" (Німеччина) 3:0
Голи: Теума, 18, Лазар, Амані, 63, Лапуссен, 90+4
Перший матч - 3:3
"Ференцварош" (Угорщина) - "Баєр" (Німеччина) 0:2
Голи: Діабі, 3, Адлі, 81
Перший матч - 0:2
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