Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу
Сьогодні, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчах, що пройшли ввечері 23 лютого, путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи оформили: донецький "Шахтар", англійський "Манчестер Юнайтед", італійські "Рома" та "Ювентус", німецькі "Уніон" та "Баєр", іспанська "Севілья" та португальський "Спортінг".
В 1/16 фіналу Ліги Європи не брали участь англійський "Арсенал", турецький "Фенербахче", іспанські "Бетіс" та "Сосьєдад", бельгійський "Юніон Сент-Жіллуа", нідерландський "Феєнорд", німецький "Фрайбург" та угорський "Ференцварош". Ці команди вийшли в 1/8 на пряму, як переможці груп.
Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 9 і 16 березня. Донецький "Шахтар" під час жеребкування був несіяним. Нашій команді випав жереб зіграти проти нідерландського "Феєнорда".
Ліга Європи
1/8 фіналу
"Юніон Сент-Жіллуа" (Бельгія) - "Уніон" (Берлін, Німеччина)
"Фенербахче" (Туреччина) - "Севілья" (Іспанія)
"Фрайбург" (Німеччина) - "Ювентус" (Італія)
"Ференцварош" (Угорщина) - "Баєр" (Німеччина)
"Арсенал" (Англія) - "Спортінг" (Португалія)
"Бетіс" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Рома" (Італія)
"Феєнорд" (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна)
- 23 лютого у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" не зумів перемогти кіпріотський АЕК Ларнака.
- У Лізі Європи донецький "Шахтар" по пенальті здолав французький "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу.
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