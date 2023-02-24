Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчах, що пройшли ввечері 23 лютого, путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи оформили: донецький "Шахтар", англійський "Манчестер Юнайтед", італійські "Рома" та "Ювентус", німецькі "Уніон" та "Баєр", іспанська "Севілья" та португальський "Спортінг".

В 1/16 фіналу Ліги Європи не брали участь англійський "Арсенал", турецький "Фенербахче", іспанські "Бетіс" та "Сосьєдад", бельгійський "Юніон Сент-Жіллуа", нідерландський "Феєнорд", німецький "Фрайбург" та угорський "Ференцварош". Ці команди вийшли в 1/8 на пряму, як переможці груп.

Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 9 і 16 березня. Донецький "Шахтар" під час жеребкування був несіяним. Нашій команді випав жереб зіграти проти нідерландського "Феєнорда".

Ліга Європи

1/8 фіналу

"Юніон Сент-Жіллуа" (Бельгія) - "Уніон" (Берлін, Німеччина)

"Фенербахче" (Туреччина) - "Севілья" (Іспанія)

"Фрайбург" (Німеччина) - "Ювентус" (Італія)

"Ференцварош" (Угорщина) - "Баєр" (Німеччина)

"Арсенал" (Англія) - "Спортінг" (Португалія)

"Бетіс" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Рома" (Італія)

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна)