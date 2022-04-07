Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
У четвер, 7 квітня, будуть зіграні перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
Чвертьфінал
7 квітня
19:45 "Лейпциг" (Німеччина) - "Аталанта" (Італія)
22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Вест Гем" (Англія) - "Ліон" (Франція)
22:00 "Брага" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
Пряма трансляція на Megogo
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.92Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе