Ліга Європи: розклад повторних матчів і трансляцій чвертьфіналу
У четвер, 14 квітня, будуть зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції будуть доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга Європи
Чвертьфінал
13 квітня
19:45 "Аталанта" (Італія) - "Лейпциг" (Німеччина)
Перший матч - 1:1
22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Брага" (Португалія)
Перший матч - 1:0
22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Айнтрахт" (Німеччина)
Перший матч - 1:1
22:00 "Ліон" (Франція) - "Вест Гем" (Англія)
Перший матч - 1:1
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