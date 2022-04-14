Ліга Європи: розклад повторних матчів і трансляцій чвертьфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Трансляції будуть доступні на медіасервісі Megogo.



Ліга Європи



Чвертьфінал



13 квітня



19:45 "Аталанта" (Італія) - "Лейпциг" (Німеччина)



Перший матч - 1:1

Перший матч - 1:0Перший матч - 1:1Перший матч - 1:1

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