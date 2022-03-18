Ліга Європи: список всіх команд, які зіграють у чвертьфіналі. За кого вболівати українцям

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За трофей Ліги Європи продовжують змагатись іспанська "Барселона", італійська "Аталанта", англійський "Вест Гем", португальська "Брага", німецькі "Айнтрахт" і "Лейпциг", французький "Ліон" та шотландський "Рейнджерс".



Українці підтримуватимуть "Аталанту" та "Вест Гем". Де грають наші футболісти - Руслан Малиновський і Андрій Ярмоленко.



Жеребкування відбудеться вже сьогодні, 18 березня. Початок – о 14:30.

17 березня в 1/8 фіналу Ліги Європи лондонський "Вест Гем" переміг іспанську "Севілью" завдяки голу Андрія Ярмоленка.