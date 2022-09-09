Ліга Європи: який вигляд має таблиця групи "Динамо" після 1-го туру
Після поразки у матчі 1-го туру Ліги Європи київське "Динамо" займає третє місце в групі B
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1-му турі Ліги Європи київське "Динамо" програло турецькому "Фенербахче", а кіпрський "АЕК Ларнака" поступився французькому "Ренну" (1:2).
Таблицю групи B очолили "Ренн" і "Фенербахче". У команд по 3 бали. "Динамо" йде третім.
У 2-му турі "Динамо" зіграє проти "АЕК Ларнака". Матч пройде 15 вересня.
- 8 вересня у Лізі Європи київське "Динамо" у компенсований час поступилось турецькому "Фенербахче".
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