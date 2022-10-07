Ліга Європи: який вигляд має таблиця групи "Динамо" після 3-го туру
Після 3-х матчів київське "Динамо" з 0 очками займає останню позицію у групи B Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 7 очок. "Динамо" йде останнім, в українці 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій - 3 набраних бали.
У 4-му турі "Динамо" знову зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде 13 жовтня.
- 6 жовтня у 3-му турі групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" поступилось французькому "Ренну".
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