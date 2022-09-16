Ліга Європи: який вигляд має таблиця групи "Динамо" після принизливої поразки в матчі з "АЕК Ларнака"
Київське "Динамо" опустилось на останню сходинку у групі B після матчів 2-го туру Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів 15 вересня таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 4 бали. "Динамо" йде останнім, в українці 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій.
У 3-му турі "Динамо" зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде 6 жовтня.
- 15 вересня СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" у 2-му турі Ліги конференцій.
- У вечорі Ліги Європи київське "Динамо" сенсаційно програло в матчі проти "АЕК Ларнака".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 39.59Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе