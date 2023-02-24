Ліга Європи: з ким "Шахтар" може зіграти в 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчах, що пройшли ввечері 23 лютого, путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи оформили: донецький "Шахтар", англійський "Манчестер Юнайтед", італійські "Рома" та "Ювентус", німецькі "Уніон" та "Баєр", іспанська "Севілья" та португальський "Спортінг".

В 1/16 фіналу Ліги Європи не брали участь англійський "Арсенал", турецький "Фенербахче", іспанські "Бетіс" та "Сосьєдад", бельгійський "Юніон Сент-Жіллуа", нідерландський "Феєнорд", німецький "Фрайбург" та угорський "Ференцварош". Ці команди вийшли в 1/8 на пряму, як переможці груп.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого у Будинку європейського футболу у Ньоні. Початок о 13:00. Команди поділять на сіяних та несіяних. "Шахтар" зіграє саме проти когось з тих, хто вийшов в 1/8 фіналу на пряму.