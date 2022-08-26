Ліга конференцій: де та коли дивитись жеребкування турніру, в якому зіграє "Дніпро-1"
Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги конференцій, в якій цьогоріч зіграє СК "Дніпро-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Початок трансляції жеребкування Ліги конференцій запланований на 15:15. Транслятором події стане Megogo та офіційний сайт УЄФА.
Єдиний представник України в ЛК цьогоріч - СК "Дніпро-1", які вилетіли в цей турнір з кваліфікації Ліги Європи. На жеребкуванні українці будуть у четвертому кошику, тому не уникнуть матчів з найсильнішими суперниками.
Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.
Жеребкування Ліги конференцій
1-й кошик: "Вільярреал" (Іспанія), "Базель" (Швейцарія), "Славія" Прага (Чехія), АЗ (Нідерланди), "Гент" (Бельгія), "Істанбул" (Туреччина), "Партизан" (Сербія), "Вест Гем" (Англія).
2-й кошик: ЧФР (Румунія), "Мольде" (Норвегія), "Стяуа" (Румунія), "Фіорентина" (Італія), "Кельн" (Німеччина), "Хапоель Беєр-Шева" (Ізраїль), "Аполлон" (Кіпр), "Слован" (Словаччина).
3-й кошик: "Ніцца" (Франція), "Андерлехт" (Бельгія), "Жальгіріс" (Литва), "Аустрія" (Австрія), "Хартс" (Шотландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Сівасспор" (Туреччина), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
4-й кошик: "Дніпро-1" (Україна), "Лех" (Польща), "Словацько" (Чехія), "Сількеборг" (Данія), "Юргорден" (Швеція), "Пюнік" (Вірменія), РФШ (Латвія), "Балкані" (Косово).
- 25 серпня у другому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпрському "АЕК Ларнака" та вилетів з турніру.
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