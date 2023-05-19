Ліга конференцій: хто і коли зіграє у фіналі турніру
У фіналі Ліги конференцій цьогоріч зіграють італійська "Фіорентина" та англійський "Вест Гем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінал Ліги конференцій, де зіграють "Вест Гем" та "Фіорентина", відбудеться 7 червня.
Ліга конференцій
Півфінал. Повторні зустрічі
18 травня
"Базель" (Швейцарія) - "Фіорентина" (Італія) 1:3
Голи: Амдуні, 55 - Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9
Перший матч - 2:1
"АЗ Алкмар" (Нідерланди) - "Вест Гем" (Англія) 0:1
Гол: Форнальс, 90+4
Перший матч - 1:2
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