Ліга конференцій: хто і коли зіграє у фіналі турніру

Учених, які розробляли "Кинджал", у Росії посадили за держзраду

Якщо вагнерівці й захоплять руїни Бахмута, то за спинами ЗСУ висоти: ми бачитимемо ворога, як на більярдному столі, - боєць ЗСУ Сиротюк