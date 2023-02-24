Ліга конференцій: результати усіх матчів 1/16 фіналу
Учора, 23 лютого, були зіграні матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/8 фіналу ЛК також зіграють турецькі "Істанбул" та "Сівасспор", англійський "Вест Гем", іспанський "Вільярреал", французька "Ніцца", нідерландський АЗ, шведський "Юргорден" та братиславський "Слована". Ці команди посіли перші місця на груповому етапі.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Конференцій відбудеться 24 лютого у Будинку європейського футболу в швейцарському Ньоні. Початок о 14:00.
Ліга конференцій
1/16 фіналу. Повторні матчі
23 лютого
"Андерлехт" (Бельгія) - "Лудогорець" (Болгарія) 2:1 (Перший матч - 0:1)
Голи: Руссо, 13 (авт.), Версхарен, 68 - Тьяго, 71
Серія пенальті - 3:0
"Дніпро-1" (Україна) - АЕК (Ларнака, Кіпр) 0:0 (Перший матч - 0:1)
"Партизан" (Сербія) - "Шериф" (Молдова) 1:3 (Перший матч - 1:0)
Голи: Меніг, 13 - Бадоло, 22 (пен.), Діоп, 45+1, 47
"Клуж" (Румунія) - "Лаціо" (Італія) 0:0 (Перший матч - 0:1)
"Базель" (Швейцарія) - "Трабзонспор" (Туреччина) 2:0 (Перший матч - 0:1)
Голи: Амдуні, 13, Зечірі, 76
"Гент" (Бельгія) - "Карабах" (Азербайджан) 1:0 (Перший матч - 0:1)
Голи: Орбан, 74
Серія пенальті - 5:3
"Лех" (Польща) - "Буде\Глімт" (Норвегія) 1:0 (Перший матч - 0:0)
Голи: Ісхак, 63
Фіорентина" (Італія) - "Брага" (Португалія) 3:2 (Перший матч - 4:0)
Голи: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Артур, 83 - Кастру, 16, Джало, 34
- 23 лютого у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" не зумів перемогти кіпріотський АЕК Ларнака.
- У Лізі Європи донецький "Шахтар" по пенальті здолав французький "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу.
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