Ліга конференцій: розклад повторних матчів і трансляцій півфіналу
У четвер, 18 травня, будуть зіграні повторні матчі півфіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга конференцій
Півфінал. Повторні зустрічі
18 травня
22:00 "Базель" (Швейцарія) - "Фіорентина" (Італія) (Перший матч - 2:1)
22:00 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) - "Вест Гем" (Англія) (Перший матч - 1:2)
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