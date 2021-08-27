Ліга конференцій: список усіх клубів, які зіграють у новому турнірі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Цього року фанати вперше побачать новостворений турнір УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які будуть розділені на вісім груп.



Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.



Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.



Жеребкування групового етапу відбудеться 27 серпня. Початок о 14:30.



Україну на турнірі представить луганська "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.



Всі учасники групового етапу Ліги конференцій:



Нідерланди: "Вітесс", "Феєнорд", АЗ Алкмар



Ізраїль: "Маккабі" Тель-Авів, "Маккабі" Хайфа



Данія: "Копенгаген", "Раннерс"



Чехія: "Яблонець", "Славія" (Прага)



Кіпр: "Анортосіс", "Омонія"



Англія: "Тоттенгем" (Лондон)



Італія: "Рома"



Німеччина: "Уніон" (Берлін)



Франція: "Ренн"



Бельгія: "Гент"



Україна: "Зоря"



Швейцарія: "Базель"



Австрія: ЛАСК



Греція: ПАОК



Сербія: "Партизан"



Словаччина: "Слован" (Братислава)



Словенія: "Мура"



Румунія: "ЧФР Клуж"



Норвегія: "Буде-Глімт"



Фінляндія: ХІК



Казахстан: "Кайрат" (Алмата)



Болгарія: ЦСКА (Софія)



Азербайджан: "Карабах"



Вірменія: "Алашкерт"



Естонія: "Флора"



Гібралтар: "Лінкольн Ред Імпс"

26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".

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