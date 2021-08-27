Ліга конференцій: список усіх клубів, які зіграють у новому турнірі
Після завершення кваліфікації визначились всі учасники групового раунду Ліги конференцій 2021/22
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Цього року фанати вперше побачать новостворений турнір УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які будуть розділені на вісім груп.
Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
Жеребкування групового етапу відбудеться 27 серпня. Початок о 14:30.
Україну на турнірі представить луганська "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.
Всі учасники групового етапу Ліги конференцій:
Нідерланди: "Вітесс", "Феєнорд", АЗ Алкмар
Ізраїль: "Маккабі" Тель-Авів, "Маккабі" Хайфа
Данія: "Копенгаген", "Раннерс"
Чехія: "Яблонець", "Славія" (Прага)
Кіпр: "Анортосіс", "Омонія"
Англія: "Тоттенгем" (Лондон)
Італія: "Рома"
Німеччина: "Уніон" (Берлін)
Франція: "Ренн"
Бельгія: "Гент"
Україна: "Зоря"
Швейцарія: "Базель"
Австрія: ЛАСК
Греція: ПАОК
Сербія: "Партизан"
Словаччина: "Слован" (Братислава)
Словенія: "Мура"
Румунія: "ЧФР Клуж"
Норвегія: "Буде-Глімт"
Фінляндія: ХІК
Казахстан: "Кайрат" (Алмата)
Болгарія: ЦСКА (Софія)
Азербайджан: "Карабах"
Вірменія: "Алашкерт"
Естонія: "Флора"
Гібралтар: "Лінкольн Ред Імпс"
- 26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".
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