Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 1-го туру нідерландці очолили квартет. Слідом йдуть "Аполлон" і "Вадуц", які паралельно зіграли внічию. "Дніпро-1" - останній.

У 2-му турі "Дніпро-1" зустрінеться з "Аполлоном". Матч відбудеться 15 вересня.

8 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" поступився нідерландському "АЗ Алкмар".

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