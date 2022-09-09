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Інфографіка

Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Дніпра-1" після 1-го туру

9 вересня, 2022 п'ятниця
05:42
Спорт Гравці СК "Дніпро-1" перед матчем Ліги конференцій

Після поразки у матчі 1-го туру Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" займає останнє місце в групі Е

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц"  (Ліхтенштейн). 

Після 1-го туру нідерландці очолили квартет. Слідом йдуть "Аполлон" і "Вадуц", які паралельно зіграли внічию. "Дніпро-1" - останній.

У 2-му турі "Дніпро-1" зустрінеться з "Аполлоном". Матч відбудеться 15 вересня.

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