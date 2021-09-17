Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після 1-го туру
У 1-му турі Ліги конференцій "Зоря" програла норвезькому "Бодо-Глімт" і тепер займає в своїй групі третє місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Цього року фанати вперше можуть слідкувати за новоствореним турніром УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які розділені на вісім груп.
Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
Україну на турнірі представляє лише "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.
Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразки (1:3) у 1-му турі займає в таблиці третє місце.
Італійська "Рома", яка забила болгарському ЦСКА 5 голів, йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", який переміг "Зорю".
У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Роми". Матч відбудеться 30 вересня.
- 16 вересня У 1-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" програла норвезькому "Бодо-Глімт".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе