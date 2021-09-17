Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після 1-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Цього року фанати вперше можуть слідкувати за новоствореним турніром УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які розділені на вісім груп.



Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.



Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.



Україну на турнірі представляє лише "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.



Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразки (1:3) у 1-му турі займає в таблиці третє місце.



Італійська "Рома", яка забила болгарському ЦСКА 5 голів, йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", який переміг "Зорю".



У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Роми". Матч відбудеться 30 вересня.





16 вересня У 1-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" програла норвезькому "Бодо-Глімт".

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