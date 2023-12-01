Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Ліга конференцій: який вигляд має турнірна таблиця групи "Зорі" перед останнім туром
Інфографіка

Ліга конференцій: який вигляд має турнірна таблиця групи "Зорі" перед останнім туром

1 грудня, 2023 п'ятниця
03:59
Спорт Зоря, Даниїл Алефіренко, Ліга конференцій

Після 5-го туру луганська "Зоря" втратила шанси на вихід у плей-офф раунд Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 5-му турі Ліги конференцій "Зоря" програла "Генту" з рахунком 1:4, та з 4 очками залишилася на третій позиції в групі B. "Гент" з 13 пунктами вийшов на перше місце.

Разом з бельгійцями до плей-офф достроково вийшов ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва, який 30 листопада переграв "Брейдаблік" 2:1 та набрав 12 балів. Ісландці не мають жодного очка та разом із "Зорею" втратили шанси на вихід до наступного раунду турніру.

Заключний матч Ліги конференцій "Зоря" зіграє 14 грудня проти "Брейдабліка" у польському місті Люблін. 

Турнірна таблиця групи "Зорі" після 5-го туру Ліги конференцій

Фото: FlashScore

Як "Зоря" грає у єврокубках

21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з рахунком 1:0. Після цього луганці двічі програли "Маккабі з Тель-Авіву - 1:3, та 2:3.

У четвер, 30 листопада, у 5-му турі ліги конференцій "Зоря" поступилася в гостях бельгійському "Генту" та втратила шанси на вихід з групи.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1. 

футбол
Зоря
єврокубки
Ліга конференцій
Читайте також:
Лавров
30 листопада, 2023 четвер
Лавров на зустрічі ОБСЄ заявив, що Захід готує Молдову до нападу на РФ, - нардеп Потураєв
РЕБ в Севастополі
28 листопада, 2023 вiвторок
Defense Express: росіяни настільки потужно прикрили бухту Севастополя РЕБом, що засліпили супутники з космосу
система оповіщення сирена
30 листопада, 2023 четвер
Нічна атака РФ: на Вінниччині та Хмельниччині працювала ППО, на Одещині є влучання
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
1 грудня
02:47
Військова повістка
"В Україні розпочали мобілізацію студентів": добірка російських фейків за 30 листопада
01:59
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Навіть не можу уявити, що його хтось колись поб’є": ексчемпіон світу дав прогноз на бій Усик - Ф'юрі
01:46
Оновлено
повітряна тривога
Нічна атака "шахедами": Повітряні Сили оголосили відбій загрози
01:20
ізраїльські солдати
Війна в Ізраїлі: ХАМАС звільнив з полону ще 6 заручників
00:27
Зоря
УЄФА переплутав емблему луганської "Зорі" з логотипом московського ЦСКА
00:17
долар євро валюта обмін
НБУ скасував усі обмеження на продаж населенню готівкової валюти
00:04
нафта ембарго санкції
Прибуток найбільших нафтогазових компаній Росії у 2023 році впав на 41%
2023, четвер
30 листопада
23:55
Олександр Зінченко (праворуч), Україна - Італія
Збірна України захистила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
23:34
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У адміністрації Байдена назвали три головні напрями допомоги Україні у зимовий період
23:17
Годований Роман
На війні з Росією загинув ексфутболіст "Волині" Роман Годований
23:02
Фінляндія, кордон
Фінляндія розірвала угоду про прикордонну співпрацю з Росією
22:05
Валерій Залужний США зброя для України контрнаступ ЗСУ
Розповів про ефективність застосування певних типів озброєнь: Залужний поговорив з колегою зі США Брауном
22:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія намагається прорвати ППО за допомогою українських сімкарт у "шахедах". Колонка Сергія Згурця
21:53
"Мадонна з немовлям" Сандро Боттічеллі
У Неаполі виявили загублений шедевр Ботічеллі, вартість 100 млн євро
21:44
Антон Боль та Гіфт Орбан (праворуч), Гент - Зоря
"Зоря" розгромно програла "Генту" та втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги конференцій
21:42
Володимир Зеленський
Зеленський провів наради щодо ситуації на Запоріжжі та будівництва фортифікацій
21:22
Ексклюзив
Курт Волкер
Я закликаю прийняти Україну в НАТО поки триває війна, - Курт Волкер
21:00
Василь Ломаченко та Девін Хейні (праворуч)
Переможець Ломаченка відмовився від звання абсолютного чемпіона світу
20:49
Джо Байден
У демократів немає іншої кандидатури на випадок, якщо Байден не братиме участь у виборах, - Reuters
20:31
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбулось 73 бойових зіткнення, - Генштаб
20:02
OPINION
Юрій Богданов
Про Пушкіна й Овідія: кому пам'ятники ставити?
19:59
Латвія
Латвія ратифікувала Стамбульську конвенцію
19:49
Постер фільму Шелтер Марії
Фільм "Шелтер Марії": про війну, любов і те, як зробити життя переселенців в Україні кращим, ніж у Польщі чи Німеччини
19:41
Ексклюзив
Сергій Лавров
"Прийом" Лаврова на саміті ОБСЄ - потужний сигнал на підтримку України, - нардеп Герасимов
19:36
Ігор Клименко
За 11 місяців року від обстрілів РФ загинуло 2 тис. людей, - Клименко
19:19
На фото Андрій Деркач
Держзрада та незаконне збагачення: справу екснардепа Деркача скеровано до суду
19:08
Ексклюзив
На фото: Покровськ
Серед поранених дітей є немовля: начальник Покровської МВА розповів про наслідки ворожих ударів по місту
19:05
Огляд
санкції проти Ірану
Чому Іран став союзником Росії та яку зброю має Ісламська республіка
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 645-го дня війни: просування ЗСУ на Херсонщині та операція СБУ в Бурятії
18:56
Норвегія
Норвегія виділить понад €21 млн на програму продовольчої безпеки в Україні: частину коштів спрямують на ініціативу Grain from Ukraine
18:53
МЗС Німеччини
Німеччина закрила консульство в Калінінграді
18:51
Володимир Зеленський Харків освіта війна з Росією
Зеленський у Харкові зустрівся з учнями, які змушені навчатися у класах на станції метро
18:38
криптовалюта
ВАКС арештував криптоактиви ексголови Держспецзв’язку на $1,5 млн
18:11
Александер Шалленберг
Очільник МЗС Австрії зустрівся з Лавровим на саміті ОБСЄ і заявив про відповідальність Путіна за війну в Україні
18:08
Оновлено
Київський апеляційний суд
Передавали в коробці з-під віскі: НАБУ викрило суддів Київського апеляційного суду на хабарі $35 тис.
18:07
В'ячеслав Богуслаєв
Суд продовжив запобіжний захід експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву
18:02
OPINION
Володимир Гевко
Російськомовні військові заслужили на те, щоб їх ніхто не чіпав
17:48
Верховна Рада
Раді пропонують дозволити демобілізацію військових через 18 місяців з моменту призову
17:43
Оновлено
обстріл Берислав
РФ обстріляла Тягинку та з дрона атакувала Берислав: поранено 5 людей
17:37
Ексклюзив
Нардеп Цимбалюк розповів, які питання дискутуються у законопроєкті щодо мобілізації та демобілізації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV