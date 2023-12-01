Ліга конференцій: який вигляд має турнірна таблиця групи "Зорі" перед останнім туром
Після 5-го туру луганська "Зоря" втратила шанси на вихід у плей-офф раунд Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 5-му турі Ліги конференцій "Зоря" програла "Генту" з рахунком 1:4, та з 4 очками залишилася на третій позиції в групі B. "Гент" з 13 пунктами вийшов на перше місце.
Разом з бельгійцями до плей-офф достроково вийшов ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва, який 30 листопада переграв "Брейдаблік" 2:1 та набрав 12 балів. Ісландці не мають жодного очка та разом із "Зорею" втратили шанси на вихід до наступного раунду турніру.
Заключний матч Ліги конференцій "Зоря" зіграє 14 грудня проти "Брейдабліка" у польському місті Люблін.
Турнірна таблиця групи "Зорі" після 5-го туру Ліги конференцій
Фото: FlashScore
Як "Зоря" грає у єврокубках
21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з рахунком 1:0. Після цього луганці двічі програли "Маккабі з Тель-Авіву - 1:3, та 2:3.
У четвер, 30 листопада, у 5-му турі ліги конференцій "Зоря" поступилася в гостях бельгійському "Генту" та втратила шанси на вихід з групи.
"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.
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