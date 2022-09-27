Про це повідомляє Еспресо.TV.

Італія у Будапешті перемогла Угорщину з рахунком 2:0, набрала 11 очок, фінішувала на першому місці в групі 3 вищого дивізіону та вийшла до фіналу Ліги націй. Угорщина з 10 пунктами стала другою. Німеччина, яка в останньому турі зіграла внічию 3:3 з Англією, з 7 балами фінішувала третьою. Англійці набрали 3 пункти та вилетіли до другого дивізіону.

Італія стала третім фіналістом Ліги націй. Раніше право там зіграти здобули Нідерланди та Хорватія.

Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.

Ліга націй

6-й тур

26 вересня

Дивізіон A

Англія - Німеччина 3:3

Голи: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 - Гюндоган, 52, Гаверц, 67, 87

Угорщина - Італія 0:2

Голи: Распадорі, 27, Дімарко, 52

Дивізіон B

Румунія - Боснія і Герцеговина 4:1

Голи: Ман, 38, Пушкаш, 73,86, Раціу, 79 - Джеко, 77

Чорногорія - Фінляндія 0:2

Голи: Антман, 47, Каллман, 53

Вилучення: Томашевич, 17 (Боснія і Герцеговина)

Дивізіон С

Гібралтар - Грузія 1:2

Голи: Еннслі, 75 - Кварцхелія, 19, Цитаїшвілі, 48

Північна Македонія - Болгарія 0:1

Гол: Десподов, 50

Вилучення: Тодорскі, 14 (Північна Македонія)

Дивізіон D

Сан-Марино - Естонія 0:4

Голи: Анієр, 38, 78, Теністе, 56, Саппінен, 66

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