Ліга націй: результати всіх матчів 27 вересня
У вівторок, 27 вересня, були зіграні заключні матчі групового етапу Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 6-го туру Україна - Шотландія, який проходив у Кракові, закінчився з рахунком 0:0. Для виходу в елітний дивізіон Ліги націй Україні потрібна була лише перемога, то ж наступний розіграш турніру наша команда знову проведе у лізі B.
В цьому сезоні Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Наша команда набрала 11 очок, здобула 3 перемоги та 2 нічиї.
Ліга націй
6-й тур
27 вересня
Дивізіон A
Португалія - Іспанія 0:1
Гол: Мората, 88
Швейцарія - Чехія 2:1
Голи: Фройлер, 29, Емболо, 30 - Шик, 45
Дивізіон B
Албанія - Ісландія 1:1
Голи: Леньяні, 35 - Андерсон, 90+7
Ірландія - Вірменія 3:2
Голи: Іган, 18, Обафемі, 52, Брейді, 90+1 - Дащян, 71, Сперцян, 73
Норвегія - Сербія 0:2
Голи: Влахович, 42, Мітрович, 54
Україна - Шотландія 0:0
Швеція - Словенія 1:1
Голи: Форсберг, 42 - Шешко, 28
Дивізіон C
Греція - Північна Ірландія 3:1
Голи: Пелкас, 14, Масурас, 55, Манталос, 80 - Лейвері, 18
Косово - Кіпр 5:1
Голи: Муслія, 22, Ррудхані, 45+1, Рашані, 47, Мурікі, 52, 84 - Роберж, 81
- 21 вересня Україна поступилася Шотландії з рахунком 0:3.
- 24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.
- 26 вересня Олександр Петраков заявив, що не веде переговорів з Українською асоціацією футболу про продовження контракту.
- Ввечері, 27 вересня, збірна України з футболу зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй.
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