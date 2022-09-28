Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 6-го туру Україна - Шотландія, який проходив у Кракові, закінчився з рахунком 0:0. Для виходу в елітний дивізіон Ліги націй Україні потрібна була лише перемога, то ж наступний розіграш турніру наша команда знову проведе у лізі B.

В цьому сезоні Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Наша команда набрала 11 очок, здобула 3 перемоги та 2 нічиї.

Ліга націй

6-й тур

27 вересня

Дивізіон A

Португалія - Іспанія 0:1

Гол: Мората, 88

Швейцарія - Чехія 2:1

Голи: Фройлер, 29, Емболо, 30 - Шик, 45

Дивізіон B

Албанія - Ісландія 1:1

Голи: Леньяні, 35 - Андерсон, 90+7

Ірландія - Вірменія 3:2

Голи: Іган, 18, Обафемі, 52, Брейді, 90+1 - Дащян, 71, Сперцян, 73

Норвегія - Сербія 0:2

Голи: Влахович, 42, Мітрович, 54

Україна - Шотландія 0:0

Швеція - Словенія 1:1

Голи: Форсберг, 42 - Шешко, 28

Дивізіон C

Греція - Північна Ірландія 3:1

Голи: Пелкас, 14, Масурас, 55, Манталос, 80 - Лейвері, 18

Косово - Кіпр 5:1

Голи: Муслія, 22, Ррудхані, 45+1, Рашані, 47, Мурікі, 52, 84 - Роберж, 81

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