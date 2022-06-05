Ліга націй: результати всіх матчів суботи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Ліга націй

Дивізіон А. 1-й тур

4 червня

Угорщина - Англія 1:0

Гол: Собослай, 66

Італія - Німеччина 1:1

Голи: Пеллегріні, 70 - Кімміх, 73

Дивізон B

Вірменія - Ірландія 1:0

Гол: Сперцян, 74

Фінляндія - Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Пуккі, 45+1 (пен.) - Превляк, 90+3

Чорногорія - Румунія 2:0

Голи: Мугоша, 66, Вукчевич, 87

Дивізіон C

Литва - Люксембург 0:2

Голи: Сінані, 44, 78

Туреччина - Фарерські острови 4:0

Голи: Ундер, 37, Давіршоглу, 47, Дурсун, 82, Деміраль, 85

5 червня у 1-му турі Ліги націй збірна Угорщини з футболу неочікувано перемогла Англію.

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