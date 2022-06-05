Ліга націй: результати всіх матчів суботи
У суботу, 4 червня, були зіграні ще сім матчів 1-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.
Ліга націй
Дивізіон А. 1-й тур
4 червня
Угорщина - Англія 1:0
Гол: Собослай, 66
Італія - Німеччина 1:1
Голи: Пеллегріні, 70 - Кімміх, 73
Дивізон B
Вірменія - Ірландія 1:0
Гол: Сперцян, 74
Фінляндія - Боснія і Герцеговина 1:1
Голи: Пуккі, 45+1 (пен.) - Превляк, 90+3
Чорногорія - Румунія 2:0
Голи: Мугоша, 66, Вукчевич, 87
Дивізіон C
Литва - Люксембург 0:2
Голи: Сінані, 44, 78
Туреччина - Фарерські острови 4:0
Голи: Ундер, 37, Давіршоглу, 47, Дурсун, 82, Деміраль, 85
- 5 червня у 1-му турі Ліги націй збірна Угорщини з футболу неочікувано перемогла Англію.
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