Ліга націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 6-го туру Україна - Шотландія, який проходив у Кракові, закінчився з рахунком 0:0. Для виходу в елітний дивізіон Ліги націй Україні потрібна була лише перемога, то ж наступний розіграш турніру наша команда знову проведе у лізі B.

В цьому сезоні Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Наша команда набрала 11 очок, здобула 3 перемоги та 2 нічиї.

Перемогу у квартеті B здобули гравці Шотландії, які набрали 13 очок. Наступний розіграш турніру вони проведуть в елітному дивізіоні А.

Третє місце посіла Ірландія, у британців 7 очок. З трьома балами у лігу С вилетіли вірмени.



Фото - Українська асоціація футболу

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