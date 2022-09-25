Ліга націй: який вигляд має таблиця групи збірної України перед вирішальним матчем турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV

Україна перемогла Вірменію 5:0, набрала 10 очок та займає друге місце в групі 1 другого дивізіону Ліги націй. Вірмени мають 3 пункти та займають четверту позицію.

Шотландія у 5-му турі переграли Ірландію і з 12 балами - перша, Ірландія з 4 очками - третя.

У вівторок, 27 вересня, у вирішальному турі Україна зіграє проти Шотландії в польському Кракові. Переможець групи у наступному сезоні зіграє у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, остання команда - вилетить до третього.

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