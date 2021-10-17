Лікар заявив, що стан заарештованого у Грузії Саакашвілі погіршився
Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе розповів, що стан здоров'я політика погіршився через голодування у в'язниці
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який 17-й день продовжує голодування в камері, погіршується.
"Стан його здоров'я погіршується, що було цілком передбачувано, однак Міхеіл Саакашвілі не має наміру припиняти голодування, і морально він стійкий. Йому складно пересуватися, сильна блідість обличчя, але поки що термінового медичного втручання не потрібно", - сказав Кіпшидзе.
Михеіл Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був заарештований у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в Руставі.
- Нагадаємо, 1 жовтня Саакашвілі був заарештований у Грузії та переведений в пенітенціарну установу.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
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