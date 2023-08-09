Лікарі пояснили, що відбувається з тілом, коли людина довго не спить
Кожен може ризикувати загальним здоров’ям у довгостроковій перспективі, якщо не спить тривалий час
Про це йдеться в дослідженні науковців й коментарі доцента клінічної психології в Єльській школі медицини та члена Американської академії медицини сну Джона Клайна, пише ladbible.
Лікарі радять не економити на сні. За словами клінічного викладача сну Террі Кралла та інших експертів, через це ви можете ризикувати своїм загальним здоров’ям у довгостроковій перспективі.
Зазначається, оскільки сон також взаємопов’язаний з харчовими звичками та здоров’ям, людям, які мають хронічно поганий сон, можуть загрожувати серйозні захворювання.
За словами Клайна, мозок починає страждати вже через 24 години без сну: "Він намагається впоратися з тим, що не має можливості омолоджуватися, тому ми маємо підвищений рівень гормонів стресу, щоб підтримувати організм в активному стані".
Гормони стресу підвищуються, щоб боротися з втомою, а також залишають людину з таким же рівнем когнітивних порушень, як у людини з вмістом алкоголю в крові 0,1.
"Це означає, що ви можете опинитися в зоні підвищеного ризику", - каже він, посилаючись на дослідження щодо підвищеного ризику автомобільних аварій після роботи в нічну зміну.
Так, у дослідженні, опублікованому в Journal of Sleep Research у 2016 році, групі чоловіків не давали спати протягом доби. Дослідники виявили, що ці люди, ймовірно, мали помилкові спогади через зниження когнітивних функцій.
Експерт зі сну також зазначає, що коли людина не спить протягом цього періоду, у неї може спостерігатися і зниження концентрації уваги, емоційна реактивність, погіршення слуху та підвищений ризик смерті від нещасного випадку.
Але це ще не все, оскільки найгірше стає лише через 36 годин. Людина відчуває "туманну пам'ять" та нездатність засвоювати інформацію або обробляти соціальні сигнали, каже психолог і директор Програми поведінкової медицини сну в Клівлендській клініці Мішель Дреруп.
"48 годин - це вже екстремальна депривація сну", - вважає він.
Це пов’язано з тим, що тіло починає впадати в "мікросон", тобто кілька секунд, коли тіло вимикається, а мозок вимикається. Галюцинації починаються, коли людина заходить на 72 годину без сну.
"Мозок бореться з бажанням вимкнутись, і це створить дуже вразливий емоційний стан", - додає експерт.
Це тому, що "мікросон" трапляється частіше при більш тривалих розтягуваннях, адже є захисною реакцією організму, хоча він надзвичайно небезпечний, якщо людина перебуває за кермом або працюєте з важкою технікою.
- Раніше дослідники з Каліфорнійського університету в Ервайні виявили, що зниження когнітивних функцій і такі стани, як деменція, можна сповільнити, збагачуючи повітря ароматами перед сном.
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