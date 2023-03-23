Про це в четвер, 23 березня, оголосило представництво ЄС в Україні.

Проєкт у межах Механізму цивільного захисту ЄС передбачає регулярну медичну евакуацію українських пацієнтів, хронічно хворих, а також постраждалих унаслідок війни.

Загалом понад 2000 людей з України прийняли медзаклади 20 країн Європи: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії та Швеції.

"Я вдячний за солідарність, продемонстровану в межах всього Європейського Союзу щодо прийняття цих вразливих пацієнтів у такий нужденний час", – прокоментував комісар ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.