Лікарні ЄС прийняли понад 2 тис. пацієнтів з України з початку повномасштабного вторгнення РФ
Держави Європейського Союзу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняли понад дві тисячі українських пацієнтів, щоб зменшити навантаження на українські лікарні
Про це в четвер, 23 березня, оголосило представництво ЄС в Україні.
Проєкт у межах Механізму цивільного захисту ЄС передбачає регулярну медичну евакуацію українських пацієнтів, хронічно хворих, а також постраждалих унаслідок війни.
Загалом понад 2000 людей з України прийняли медзаклади 20 країн Європи: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії та Швеції.
"Я вдячний за солідарність, продемонстровану в межах всього Європейського Союзу щодо прийняття цих вразливих пацієнтів у такий нужденний час", – прокоментував комісар ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
- Нагадаємо, з вересня 2022 року в польському Жешуві почав роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи. Проєкт фінансується коштами Механізму цивільного захисту ЄС і є частиною ширшої програми медичної евакуації. Центр слугує проміжним пунктом для пацієнтів, яких спочатку перевозяться з України до Польщі наземним транспортом з метою подальшого транспортування до лікарень по всій Європі. Участь у проєкті бере також Норвегія, яка не є членом ЄС - країна в межах цієї схеми забезпечуватиме щотижневі два евакуаційні рейси з Жешува до тих країн, куди людей везуть на лікування.
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