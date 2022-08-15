Лікарям за співпрацю з РФ нічого не загрожує, бо діє клятва Гіппократа, - політолог з Херсона Молчанов

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог з Херсона Володимир Молчанов.

"По медицині їм вдалося фактично налагодити контроль за всіма закладами. Йде процес заміни тих лікарів, які виїхали чи відмовились співпрацювати. Треба зазначити, що лікарям за співпрацю нічого не загрожує, є клятва Гіппократа, яка вища за будь-які адміністративні закони", - зазначив він.

Молчанов додав, що ситуація стосовно вчителів тут гірше і терор окупантів сильніше.

"Постійно в їх пропаганді йде цькування вчителів, які відмовляються переходити на цей бік. Це вже буде кримінальний злочин - перехід на роботу за російськими освітніми програмами. Досі здавалось, що буде баланс - і вчителів, і дітей в школах буде мало. На всю Херсонщину було тільки понад 200 вчителів, які погодились на співпрацю. Скільки буде після цього цькування, особливо в невеличких населених пунктах, де всі всіх знають і завжди є колаборант. який наведе на вчителя, не можу сказати", - наголосив політолог.

На його думку, настрої окупантів і тих, хто бажає з ними співпрацювати залежать від ситуації на фронті.

"Якщо мости знищити остаточно, це не лише перекриє можливості російського постачання правобережного угруповання, але й деморалізує колаборантів і російських завезенців. Перші - знизять свою активність, а другі просто втечуть негайно", - підсумував Молчанов.