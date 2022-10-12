Про це він написав у телеграмі.

За його словами, окупанти змушують колаборантів, зокрема працівників "бюджетної сфери" та ЖКГ, в обов'язковому порядку здавати свою кров. Також на стовпах розміщують оголошення із закликом стати донором крові для онкохворих і породіль.

Однак Федоров зауважує, що кров піде "хворим" російським військовим, яких із пораненнями щодня привозять з усього регіону бойових дій. Крім того, до тимчасово окупованого Мелітополя привозять і рефрижератори із тілами російських солдатів, ліквідованих на Херсонському напрямку.

12 жовтня також стало відомо, що загарбники через кадровий голод примушують мешканців тимчасово окупованого Мелітополя брати фейкові російські паспорти та працювати на колаборантів.