Лікувати російських військових. Окупанти змушують "бюджетників" здавати кров нібито для онкохворих та породіль
Мер Мелітополя повідомив, що росіяни обманом і примусом збирають у жителів тимчасово окупованих територій кров для поранених російських військових
Про це він написав у телеграмі.
За його словами, окупанти змушують колаборантів, зокрема працівників "бюджетної сфери" та ЖКГ, в обов'язковому порядку здавати свою кров. Також на стовпах розміщують оголошення із закликом стати донором крові для онкохворих і породіль.
Однак Федоров зауважує, що кров піде "хворим" російським військовим, яких із пораненнями щодня привозять з усього регіону бойових дій. Крім того, до тимчасово окупованого Мелітополя привозять і рефрижератори із тілами російських солдатів, ліквідованих на Херсонському напрямку.
- 12 жовтня також стало відомо, що загарбники через кадровий голод примушують мешканців тимчасово окупованого Мелітополя брати фейкові російські паспорти та працювати на колаборантів.
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