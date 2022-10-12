Жителів окупованого Мелітополя змушують брати фейкові російські паспорти й працювати на колаборантів, - голова Запорізької РДА
Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк повідомив, що через виїзд мелітопольців з міста у російських окупантів відчувається кадровий голод, тому вони змушують людей отримувати фейкові російські паспорти й виходити на роботу
Про це він повідомив в етері телеканалу Еспресо.
"Щонайменше з Мелітополя виїхало понад 50% мешканців. Тому в окупантів оголяються деякі напрямки, їм потрібно, щоб працювали люди: комунальні служби, медичні служби, освіта. І тому вони намагаються людей якимось чином змусити працювати. Мелітопольців змушують влаштовуватися на роботу й ставати зрадниками, тому вони відмовляються. Також людей змушують брати фейкові російські паспорти, - сказав Олег Буряк.
Голова Запорізької районної державної адміністрації повідомив, що мешканців Мелітополя змушують долучатися до фейкових батальйонів, щоб захищати "нові республіки".
"Також намагаються зібрати добровольчий фейковий батальйон, який повинен захищати так звані приєднані нові республіки. Люди намагаються виїхати. Хто не може виїхати, той старається сховатися або виїхати до навколишніх сіл, щоб там пересидіти. Так що є такий тиск на людей", - додав він.
- Жителі окупованих територій Запорізької області не ідуть на співпрацю з окупантами. Тому ті від безсилої люті викрадають і катувати людей, щоб добитися хоч якоїсь взаємодії. Загарбники викрали понад 700 жителів Мелітопольщини.
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