Загарбники викрали понад 700 жителів Мелітопольщини, - мер
Жителі окупованих територій Запорізької області не ідуть на співпрацю з окупантами. Тому ті від безсилої люті викрадають і катувати людей, щоб добитися хоч якоїсь взаємодії
Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров у телеграмі.
"Понад 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень. Окупанти не звертають уваги ні на вік, ні на стать, ні на професію мешканців. Забирають "на підвал" і домагаються співпраці будь-якими способами", - наголошує він.
Федоров нагадав, що рашисти викрали й, імовірно, катують Валерія Мартинюка, заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу, щоб отримати дані співробітників.
"Так само знущалися з мелітопольських директорів шкіл, аби змусити їх до співпраці, а в пересічних містян вибивали зізнання в роботі на спецслужби України й підготовці якихось міфічних терактів", - зауважив він.
- Прокуратура повідомила про держзраду експравоохоронцю з Маріуполя, який взяв на себе роль "коменданта" на Херсонщині, катував людей і схиляв їх до співпраці з окупантами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.3
Купівля 40.3Продаж 41.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.95
- Актуальне
- Важливе