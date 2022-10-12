Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров у телеграмі.

"Понад 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень. Окупанти не звертають уваги ні на вік, ні на стать, ні на професію мешканців. Забирають "на підвал" і домагаються співпраці будь-якими способами", - наголошує він.



Федоров нагадав, що рашисти викрали й, імовірно, катують Валерія Мартинюка, заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу, щоб отримати дані співробітників.

"Так само знущалися з мелітопольських директорів шкіл, аби змусити їх до співпраці, а в пересічних містян вибивали зізнання в роботі на спецслужби України й підготовці якихось міфічних терактів", - зауважив він.

Прокуратура повідомила про держзраду експравоохоронцю з Маріуполя, який взяв на себе роль "коменданта" на Херсонщині, катував людей і схиляв їх до співпраці з окупантами.

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