Про це повідомили в Енергоатомі.

"Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом. Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань", – наголосили в Енергоатомі.

Компанія звернулася до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти, закликавши вжити всіх можливих заходів для того, щоб негайно звільнити Валерія Мартинюка з полону російських окупантів та повернути його до виконання посадових обов'язків.

Окрім того, Енергоатом вкотре наголосив на необхідності створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України.

Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Як зазначив в ефірі Еспресо депутат Запорізької облради волонтер Сергій Лишенко, за його інформацією, гендиректора ЗАЕС викрали через відмову визнавати електростанцію власністю Росії

3 жовтня Мурашова звільнили з російського полону, проте він надалі не виконував обов'язки гендиректора. 5 жовтня президент Енергоатому Петро Котін узяв на себе взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції.

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