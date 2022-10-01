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Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС Мурашова, - Енергоатом

1 жовтня, 2022 субота
08:46
війна з Росією ЗАЕС окупанти

Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме

Про це повідомив Енергоатом у телеграмі.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі", - зазначив президент Енергоатому Петро Котін.

Він зауважив, що гендиректор ЗАЕС - ліцензована ооба, яка несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку атомної станції. Його затримання створює небезпеку роботі найбільшої в Європі АЕС.

Петро Котін звернувся російською мовою до окупантів:

"Вимагаю від російських військових, які контролюють Запорізьку АЕС, співробітників Росатому, які також незаконно перебувають на нашому ядерному об'єкті, припинити акти ядерного тероризму стосовно керівництва та персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов'язків з підтримання безпечної експлуатації Запорізької АЕС", - наголосив він.

Крім того, він звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та керівника Всесвітньої асоціації організацій, котрі експлуатують АЕС, Тома Мітчелла, закликавши їх здійснити всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова з російського полону та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

  • 15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.
  • 26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.
  • 30 вересня Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка повідомив, що окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом, щоб і надалі працювати на станції.

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окупанти
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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