Про це він розповів у ефірі Еспресо.

"За наявною у мене інформацією, по всій окупованій території була висунута вимога до службовців місцевого самоврядування, комунальних підприємств, державних підприємств, у тому числі до яких належить й атомна електростанція, що з понеділка вони починають усі працювати в режимі російського законодавства. А ті, хто відмовиться, – будуть заарештовані й в майбутньому можливо навіть ув'язненні", - сказав Сергій Лишенко.

Депутат Запорізької обласної ради зробив припущення, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова могли викрасти тому, що він не захотів співпрацювати з російськими окупантами.

"Ймовірно, керівництво атомної відмовилося іти на ці умови, переходити на співпрацю за російським законодавством, тобто визнавати ЗАЕС власністю Російської Федерації, і з цим пов'язане це затримання. Але це неофіційна інформація, тому за її правдивість без перевірки правоохоронними органами я ручатися не можу", - зазначив він.

Нагадаємо: російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

1 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.

1 жовтня Україна закликала РФ негайно звільнити гендиректора ЗАЕС.

Росія повідомила МАГАТЕ, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого 30 вересня затримали дорогою від станції до окупованого Енергодара, "затримали тимчасово"