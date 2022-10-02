За неофіційною інформацією, гендиректора ЗАЕС викрали через відмову визнавати електростанцію власністю Росії, - депутат Запорізької облради Сергій Лишенко
Депутат Запорізької обласної ради, волонтер Сергій Лишенко повідомив, що за його інформацією, з 3 жовтня окупаційна влада змушує усі українські підприємства на окупованій території Запорізької області працювати за режимом російського законодавства
Про це він розповів у ефірі Еспресо.
"За наявною у мене інформацією, по всій окупованій території була висунута вимога до службовців місцевого самоврядування, комунальних підприємств, державних підприємств, у тому числі до яких належить й атомна електростанція, що з понеділка вони починають усі працювати в режимі російського законодавства. А ті, хто відмовиться, – будуть заарештовані й в майбутньому можливо навіть ув'язненні", - сказав Сергій Лишенко.
Депутат Запорізької обласної ради зробив припущення, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова могли викрасти тому, що він не захотів співпрацювати з російськими окупантами.
"Ймовірно, керівництво атомної відмовилося іти на ці умови, переходити на співпрацю за російським законодавством, тобто визнавати ЗАЕС власністю Російської Федерації, і з цим пов'язане це затримання. Але це неофіційна інформація, тому за її правдивість без перевірки правоохоронними органами я ручатися не можу", - зазначив він.
- Нагадаємо: російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.
- 1 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.
- 1 жовтня Україна закликала РФ негайно звільнити гендиректора ЗАЕС.
- Росія повідомила МАГАТЕ, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого 30 вересня затримали дорогою від станції до окупованого Енергодара, "затримали тимчасово"
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