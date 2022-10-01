Про це повідомило агентство Reuters.

"Ми зв'язалися з російською владою і запитуємо про роз'яснення", - заявив представник МАГАТЕ у відповідь на запит у суботу.

Відомо, що 30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодара.

Його автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку, повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.

15 вересня найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

17 вересня ЗАЕС знову під'єднали до української енергомережі. Тепер ЗАЕС отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній.

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