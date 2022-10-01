МАГАТЕ вимагає пояснень від Росії через затримання гендиректора ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС
Про це повідомило агентство Reuters.
"Ми зв'язалися з російською владою і запитуємо про роз'яснення", - заявив представник МАГАТЕ у відповідь на запит у суботу.
Відомо, що 30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодара.
Його автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку, повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.
- 15 вересня найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.
- 17 вересня ЗАЕС знову під'єднали до української енергомережі. Тепер ЗАЕС отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній.
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