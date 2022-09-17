ЗАЕС знову підключили до української енергомережі, - МАГАТЕ

Про це офіс Міжнародного агентства з атомної енергії повідомив у twitter.

Повідомляється, що фахівці відремонтували одну з 4 основних зовнішніх ліній електропередачі, які були пошкоджені під час обстрілів. Відновлена лінія напругою 750 кВ тепер забезпечує ЗАЕС необхідною енергією для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

Два тижні тому електропостачання було перервано, станція отримувала живлення через резервні лінії із сусідньої ТЕС.

Три інші основні зовнішні лінії електропередачі залишаються знеструмленими. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але потребують живлення для підтримання безпеки. З 5 вересня станція не виробляє електроенергію.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що хоч ситуація на ЗАЕС покращилася за останній тиждень, проте вона залишається нестабільною.

Станом на 13 вересня Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції, проте чотири основні зовнішні лінії не працювали.

15 вересня найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.