Про це йдеться у заяві Міністерстві закордонних справ.

"МЗС України рішуче засуджує протиправне затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити генерального директора ЗАЕС", - наголосили у відомстві.

Окрім цього, МЗС також закликає міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу семи, вжити рішучих заходів з метою звільнення Мурашова.

"Вкотре наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки", - підкреслили українські дипломати.

15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.

26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.

30 вересня Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка повідомив, що окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом, щоб і надалі працювати на станції.

1 жовтня стало відомо, що російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

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