Росія повідомила МАГАТЕ, що генерального директора Запорізької АЕС "затримано тимчасово"

Про це повідомляється у twitter Міжнародного агентства з ядерної енергетики.

"Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької АЕС України, МАГАТЕ зв'язалося з відповідними органами та було поінформоване, що пана Мурашова тимчасово затримано", — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання на швидке та задовільне вирішення питання зі звільнення гендиректора ЗАЕС.

Нагадаємо: російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

1 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.

1 жовтня Україна закликала РФ негайно звільнити гендиректора ЗАЕС.