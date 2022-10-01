Росія повідомила МАГАТЕ, що генерального директора Запорізької АЕС "затримано тимчасово"
Росія повідомила МАГАТЕ, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого 30 вересня затримали дорогою від станції до окупованого Енергодара, "затримали тимчасово"
Про це повідомляється у twitter Міжнародного агентства з ядерної енергетики.
"Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької АЕС України, МАГАТЕ зв'язалося з відповідними органами та було поінформоване, що пана Мурашова тимчасово затримано", — йдеться у повідомленні.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання на швидке та задовільне вирішення питання зі звільнення гендиректора ЗАЕС.
- Нагадаємо: російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.
- 1 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.
- 1 жовтня Україна закликала РФ негайно звільнити гендиректора ЗАЕС.
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