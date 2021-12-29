Ліквідація "Меморіалу" в РФ позбавляє голосів жертв утисків і репресій, - МЗС Німеччини

Про це повідомляє RP Online.



Уряд Німеччини розкритикував рішення суду про розпуск російської історико-просвітницької та правозахисної організації "Міжнародний меморіал" та назвав його "більш ніж незрозумілим".



За словами речниці МЗС Німеччини, рішення суперечить міжнародним зобов'язанням Росії щодо захисту основних громадянських прав.



"Рішення нас хвилює не в останню чергу тому, що воно позбавляє голосів жертв утисків і репресій", - наголосила представниця МЗС.



"Меморіал" робить незамінний внесок у дослідження, документування та запобігання серйозним порушенням прав людини і, таким чином, також є виразником нашої спільної європейської самосвідомості щодо чіткого виявлення та боротьби з порушеннями прав людини", - додала вона.

Нагадаємо, 28 грудня Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію історико-просвітницької та правозахисної організації "Меморіал".

США та Велика Британія засудили ліквідацію організації та назвали її спробою придушити свободу слова та стерти історію.