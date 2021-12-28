"Спроба придушити свободу слова та стерти історію": США та Велика Британія відреагували на ліквідацію "Меморіалу" в РФ
Посольства США та Великої Британії в Росії засудили рішення Верховного суду РФ про ліквідацію історико-просвітницької та правозахисної організації "Міжнародний Меморіал"
Про це повідомляється в соцмережах посольств США та Великої Британії.
"Сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії про закриття "Міжнародного меморіалу" - однієї з найстаріших і найвідоміших правозахисних організацій Росії - є кричущою та трагічною спробою придушити свободу слова та стерти історію", - заявив посол США в Росії Джон Салліван.
Аналогічну заяву зробили в посольстві Великої Британії в Росії. Там підкреслили, що це важкий удар по незалежних голосах у Росії.
"Це очевидна спроба заборонити важливі історичні дослідження та придушити свободу слова", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, сьогодні Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію історико-просвітницької та правозахисної організації "Меморіал".
"Міжнародний меморіал" займається вивченням і збереженням пам'яті про політичні репресії в СРСР у ХХ ст. Також організація займалася правозахисною діяльністю, у тому числі перерахуванням та підтримкою політичних ув'язнених у Росії.
- Раніше голову карельського "Меморіалу" та дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва засудили до 15 років колонії суворого режиму.
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