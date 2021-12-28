"Спроба придушити свободу слова та стерти історію": США та Велика Британія відреагували на ліквідацію "Меморіалу" в РФ

Про це повідомляється в соцмережах посольств США та Великої Британії.



"Сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії про закриття "Міжнародного меморіалу" - однієї з найстаріших і найвідоміших правозахисних організацій Росії - є кричущою та трагічною спробою придушити свободу слова та стерти історію", - заявив посол США в Росії Джон Салліван.



Аналогічну заяву зробили в посольстві Великої Британії в Росії. Там підкреслили, що це важкий удар по незалежних голосах у Росії."Це очевидна спроба заборонити важливі історичні дослідження та придушити свободу слова", - заявили в посольстві.Нагадаємо, сьогодні Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію історико-просвітницької та правозахисної організації "Меморіал".

"Міжнародний меморіал" займається вивченням і збереженням пам'яті про політичні репресії в СРСР у ХХ ст. Також організація займалася правозахисною діяльністю, у тому числі перерахуванням та підтримкою політичних ув'язнених у Росії.