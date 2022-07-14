Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції
Українська письменниця і поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону
Відео та фото з нагородження, яке відбулося 14 липня у Посольстві Французької Республіки в Україні, опублікувала журналістка Мирослава Барчук у Facebook.
"Для мене це була абсолютна несподіванка. Я не належу до всесвітньовідомої літератури. І раптом така відзнака, – сказала Ліна Костенко. - Я справді люблю Францію. І навіть в ті часи, страшні тоталітарні, я завжди бувала душею у Франції. У мене є вірші, твори про Францію".
Довідково. Орден Почесного легіону – Ordre national de la Lеgion d'honneur – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги – найвища нагорода за цивільні заслуги. Легіон засновано 19 травня 1802. Декретом Наполеона Бонапарта від 14 липня 1804 «Про відзнаки членів Почесного Легіону» встановлено орден Легіону. Девіз ордену – «Честь і Вітчизна». Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/lina-kostenko-otrimala-nayvishchu-nagorodu-franciji-foto-860605.html
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