Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції

Відео та фото з нагородження, яке відбулося 14 липня у Посольстві Французької Республіки в Україні, опублікувала журналістка Мирослава Барчук у Facebook.

"Для мене це була абсолютна несподіванка. Я не належу до всесвітньовідомої літератури. І раптом така відзнака, – сказала Ліна Костенко. - Я справді люблю Францію. І навіть в ті часи, страшні тоталітарні, я завжди бувала душею у Франції. У мене є вірші, твори про Францію".

Довідково. Орден Почесного легіону – Ordre national de la Lеgion d'honneur – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги – найвища нагорода за цивільні заслуги. Легіон засновано 19 травня 1802. Декретом Наполеона Бонапарта від 14 липня 1804 «Про відзнаки членів Почесного Легіону» встановлено орден Легіону. Девіз ордену – «Честь і Вітчизна». Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/lina-kostenko-otrimala-nayvishchu-nagorodu-franciji-foto-860605.html